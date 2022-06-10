اليوم السابع
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غدا فتح باب الترشح لمجالس إدارات 29 نقابة عمالية عامة والانتخابات الخميس

الجمعة، 10 يونيو 2022 11:21 ص
غدا فتح باب الترشح لمجالس إدارات 29 نقابة عمالية عامة والانتخابات الخميس انتخابات عمالية - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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تبدأ في الساعة التاسعة من صباح غد السبت وحتى الخامسة مساءُ عملية تلقي طلبات الترشح لمجالس إدارة النقابات العامة العمالية علي مستوى 27 محافظة، وتشمل 29 تصنيفاً نقابياً  للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية ، والنقل الجوي ، والصناعات الهندسية  والمعدنية والكهربائية ، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والإنتاج الحربي ، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.
 
كما تشمل العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.
 
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان ، أنه من المقرر أن  يتم إعلان أسماء المرشحين 12 يونيو الجاري ، والطعون 13 يونيو، والبت فيها 14 من نفس الشهر ، إعلان الكشوف النهائية 15 يونيو، وعلي أن تجري الانتخابات يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر ، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت في التظلم  18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.
 
ويتابع الوزير، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية ، علي الطبيعة  بالقاهرة، عملية تقديم طلبات الترشح، بمقر وزارة القوى العاملة شارع يوسف عباس بمدينة نصر.
 
وأوضح  الوزير أن موعد انتخابات الاتحادات النقابية العمالية، سوف يتم فتح باب الترشح لها يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022، إعلان أسماء المرشحين 22 من نفس الشهر والطعون 23 يونيو، والبت فيها 24 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 25 يونيو، علي أن تجري الانتخابات 26 من نفس الشهر، والتظلم من النتيجة 27 يونيو، والبت في التظلمات 28 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 29 يونيو 2022.

القوى العاملة

الانتخابات العمالية

النقابات العمالية

انتخابات النقابات العمالية



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