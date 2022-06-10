اليوم السابع
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عرض فنى لـ"قادرون باختلاف" خلال افتتاح مركز شباب بورفؤاد.. لايف وصور

الجمعة، 10 يونيو 2022 03:48 م
عرض فنى لـ"قادرون باختلاف" خلال افتتاح مركز شباب بورفؤاد.. لايف وصور افتتاح المركز
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، من أحد العروض الفنية لفرقة "قادرون باختلاف"، خلال افتتاح أعمال تطوير مركز شباب بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، مركز شباب بورفؤاد عقب انتهاء أعمال تطويره.

وأطلع الوزير والمحافظ على ما تضمنته أعمال تطوير المركز ومنها: ملعب خماسي، والصالة المغطاة، المسرح المكشوف، المباني الإدارية، وأماكن جلوس الأعضاء.



وشهد وزير الشباب ومحافظ بورسعيد عرضا فنيا لفرقة "قادرون باختلاف" بقيادة الفنان عمرو عجمي، ومعرض للمشغولات اليدوية، وعدد من الأنشطة الرياضية والفنية بالمركز.

وافتتح وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد مركزا لتدريب وتأهيل ذوي القدرات الخاصة، وشهد الأعمال اليدوية التي قام بها الأطفال، وأشاد بما يتم بذله داخل المركز من جهود لدعم قادرون باختلاف.
 

افتتاح أعمال تطوير المركز
افتتاح أعمال تطوير المركز

 

الفرقة في المركز
الفرقة في المركز

 

فرقة المركز
فرقة المركز

 

فرقة قادرون باختلاف
فرقة قادرون باختلاف

 

فرقة مركز شباب بورفؤاد
فرقة مركز شباب بورفؤاد

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