اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 يونيو 2022 03:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 7 أطنان قمح وأسمدة زراعية محظور تداولها فى حملات تموينية بالشرقية

الجمعة، 10 يونيو 2022 01:55 م
ضبط 7 أطنان قمح وأسمدة زراعية محظور تداولها فى حملات تموينية بالشرقية جانب من المضبوطات
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 3 أطنان قمح محلي و4 أطنان أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قبل بيعهم بالسوق السوداء في حملات تموينية علي الأنشطة التجارية بمركز أبو حماد ، ذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المطاحن المنتجة للدقيق والتجار للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجارى وضمان وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين أبوحماد بالتنسيق مع الرقابة التموينية وإدارة الصيانة بالمديرية بحملة تموينية وتفتيشية ، أسفرت الحملة عن ضبط مخالفات وجاءت بياناتها علي النحو التالى: ضبط 550 كيلو جرام قمح محلى وتم توريدهم إلى صوامع المنى بأبو حماد خاصة بتاجر بناحية الجمايلة بأبو حماد قبل بيعه بالسوق السوداء.

ضبط 3 أطنان قمح محلى لدى تاجر بعزبة يكن، وتم توريدهم بشونة بحطيط قبل بيعه بالسوق السوداء.

تحرير محضر جنح ضد مواطن لعرضه وحيازته سماد يوريا محظور بيعه فى الأسواق كمية وقدرها 1 طن ونصف كيلو خاص بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

تحرير محضر جنح ضد مواطن  لعرضه وحيازته سماد يوريا ونترات كمية قدرها 3 طن محظور بيعها بالأسواق وخاصة بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي.

photo_2022-06-10_12-57-13
 

 

photo_2022-06-10_12-57-20
 

 

 

لتزام أصحا2
 

 


 


الشرقية

تموين الشرقية

دقيق بلدى مدعم

ابو حماد



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة