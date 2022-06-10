ضبط 7 أطنان قمح وأسمدة زراعية محظور تداولها فى حملات تموينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 3 أطنان قمح محلي و4 أطنان أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قبل بيعهم بالسوق السوداء في حملات تموينية علي الأنشطة التجارية بمركز أبو حماد ، ذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المطاحن المنتجة للدقيق والتجار للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجارى وضمان وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين أبوحماد بالتنسيق مع الرقابة التموينية وإدارة الصيانة بالمديرية بحملة تموينية وتفتيشية ، أسفرت الحملة عن ضبط مخالفات وجاءت بياناتها علي النحو التالى: ضبط 550 كيلو جرام قمح محلى وتم توريدهم إلى صوامع المنى بأبو حماد خاصة بتاجر بناحية الجمايلة بأبو حماد قبل بيعه بالسوق السوداء.



ضبط 3 أطنان قمح محلى لدى تاجر بعزبة يكن، وتم توريدهم بشونة بحطيط قبل بيعه بالسوق السوداء.



تحرير محضر جنح ضد مواطن لعرضه وحيازته سماد يوريا محظور بيعه فى الأسواق كمية وقدرها 1 طن ونصف كيلو خاص بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.



تحرير محضر جنح ضد مواطن لعرضه وحيازته سماد يوريا ونترات كمية قدرها 3 طن محظور بيعها بالأسواق وخاصة بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي.















