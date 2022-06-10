ضبط 10 تليفونات محمولة و9 سبائك ذهبية مع قادم من المدينة المنورة

كتب أحمد مصطفى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية من التليفونات والسبائك الذهبية في الصالة الموسمية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة المصرية القادمة من المدينة المنورة.

استوقف محمد كمال أبو رحاب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، قام محمد أحمد عبد الوهاب مدير الحركة المشرف على العمل بالصالة الموسمية بمبني الركاب رقم 3 بتكليف محمد رمضان مكاوي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب مما أسفر عن ضبط 10 تليفونات محمولة و9 سبائك ذهبية، امر عبد الصادق مغاوري مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى.