ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) بالنصب على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج ، ومنحهم قروض بدون فوائد وذلك من خلال نشر إعلانات عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ومدون بها رقم هاتف "محدد" للتواصل معه ، وذلك مقابل إرسال مبالغ مالية له عن طريق حوالات بريدية على الرقم الخاص به لإنهاء إجراءات السفر أو منح القروض بدون فوائد.

بالفحص تبين قيام المذكور بالنصب على عدد (12) شخص وتلقيه منهم مبالغ مالية عن طريق حوالات بريدية مقابل تسفيرهم للخارج أو منحهم قروض بدون فوائد.

▪ عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده على أحد مكاتب البريد بدائرة قسم شرطة الجيزة ، وبحوزته (هاتف محمول بداخله شريحة رقم الهاتف الواردة بالإعلان المشار إليه) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه وقائع النصب على النحو المشار إليه والهاتف المحمول المضبوط بحوزته لإستخدامه فى التواصل مع المجنى عليهم.

▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.