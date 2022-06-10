شاطئ العريش على ساحل شمال سيناء يتجمل لاستقبال رواده من المصطافين.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

يشهد شاطئ مدينة العريش بشمال سيناء حملة تجميل وتنظيف لاستقبال رواده من المصيفين.



وقال أسامة عفش رئيس مدينة العريش لـ"اليوم السابع"، إنه جرى الانتهاء من إصلاح وصيانة 188 كشاف إنارة بطول الكورنيش بالعريش والمساعيد من منطقة غرناطة حتى المساعيد.



وأضاف، أنه جرى إطلاق حملة للتخلص من الرمال على مسار الكورنيش وتواصل عملها على طول الشاطئ، إضافة للعمل فى تطهير الشاطئ وتنظيفه وإصلاح المرافق.



وأكد الانتهاء من صيانة الكابلات بين الأعمدة للتأكد من سلامتها وإصلاح العاطل منها، وتخصيص فريق عمل من الإشغالات لضبط الخيول والجمال المخالفة على الشاطئ، وتحرير محاضر بيئة لأصحابها ومصادرة الحيوانات وإيداعها الطب البيطري، وتوجيه رؤساء مناطق الخدمات في نطاق الأعمال بالساحل والمساعيد للإشراف العام على كافة الأعمال وعلى إدارة تحسين البيئه توجيه شركة النظافة ومعداتها لإنهاء المراحل الأخيرة من حملة التظيف والتطهير.



وأشار رئيس مدينة العريش، إلى أنه تم فتح باب تلقي طلبات المخيمات على كورنيش العريش البحري لإصدار تصاريح العمل واستئناف العمل وإتاحة الفرصة لمن يرغب من الشباب للاستفادة من هذه المشروعات من خلال التقدم للإدارة الهندسية قسم الإشغالات، وأن الفرصة متاحة لمن سيقوم بتنفيذ مشروعات جديدة ومن سبق لهم إقامة هذه المشروعات.





شاطئ مدينة العريش (1)



شاطئ مدينة العريش (2)



شاطئ مدينة العريش (3)



شاطئ مدينة العريش (4)



شاطئ مدينة العريش (5)



