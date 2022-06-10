اليوم السابع
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"سكاى نيوز": صفارات الإنذار تدوى فى العاصمة الأوكرانية كييف

الجمعة، 10 يونيو 2022 08:39 م
"سكاى نيوز": صفارات الإنذار تدوى فى العاصمة الأوكرانية كييف الحرب الروسية الأوكرانية
محمد عبد العظيم

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أفاد مراسل قناة "سكاى نيوز"، فى خبر عاجل، أن صفارات الإنذار تدوى فى العاصمة الأوكرانية كييف. 
 
وأكدت أوكرانيا، أن المعارك مستمرة والقوات الروسية تقصف سيفيردونيتسك بالمدفعية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
 
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، قال اليوم الجمعة، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت أربعة صواريخ باليستية أوكرانية من طراز "توشكا-يو" في جمهورية لوجانسيك الشعبية، وأيضا ثلاث قذائف من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "أورجان" فى مدينة خاركوف.
 
وأضاف كوناشينكوف - حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أيضا خمس طائرات أوكرانية بدون طيار في منطقة خاركوف ومنطقة خيرسون ونيفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبوباسنايا في جمهورية لوجانسيك الشعبية".

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