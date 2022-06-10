سقوط عصابة تنصب على المواطنين بصفقات آثار وهمية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (تاجر حدايد وبويات ، مقيم بمحافظة المنيا) بتضرره من (إحدى السيدات وآخرين ) لقيامهم بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى (مليون و350 ألف جنيه) عقب إيهامه بقدرتهم على إستيراد بويات وكوالين من إحدى الدول بأسعار مخفضة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (السيدة المشار إليها)، وبحوزتها (مبلغ مالى – 4 قطع أثرية "مقلدين" – 2 هاتف محمول – 6 كارنيهات مزورين – 2 شاشة – طباعة) ، وبمواجهتها إعترفت بإشتراكها مع (3 أشخاص ، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة") فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على راغبى شراء القطع الأثرية والإستيلاء على أموالهم.

كما أضافت بأن المضبوطات بحوزتها من متحصلات وقائع النصب .. كما أمكن ضبط إثنين من المتهمين حال إستقلالهما إحدى السيارات "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما (هاتفى محمول) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتم حبس المتهمين.