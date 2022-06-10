اليوم السابع
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الجمعة، 10 يونيو 2022 05:44 م
أكرم القصاص
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خلال لقائه وزير الدفاع البريطاني فى كييف

زيلينسكي يعرب عن امتنانه لبريطانيا وحكومتها على مساعدة أوكرانيا

الجمعة، 10 يونيو 2022 05:07 م
زيلينسكي يعرب عن امتنانه لبريطانيا وحكومتها على مساعدة أوكرانيا زيلينسكي
أ ش أ

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أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه لبريطانيا وحكومتها ورئيس وزرائها بوريس جونسون على مساعدة أوكرانيا.

وأكد زيلينسكي - خلال لقائه وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الذي يزور كييف حاليا - أن الحرب أثبتت أن المملكة المتحدة صديقة وشريكة حقيقية لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي - حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكر نفورم) الأوكرانية - "أنا ممتن للعمل المشترك الحقيقي.. الكلمات تتحول دائمًا إلى أفعال، وهو أمر مهم للغاية.. الأسلحة والدعم المالي والعقوبات هي ثلاثة أشياء أظهرت فيها المملكة المتحدة باستمرار ريادتها في دعم أوكرانيا".

ومن جانبه، قال والاس إن أوكرانيا قادرة على إخراج القوات الروسية من المناطق الشرقية، لافتا إلى أن النظام الروسي على وشك الانهيار، لا سيما من حيث القوة العسكرية.. مؤكدا مواصلة دعم بلاده لأوكرانيا.

 


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