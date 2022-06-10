روسيا: ريابكوف يبحث قضايا التعاون الثنائي مع السفير الأمريكي لدى موسكو

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بحث مع السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان بعض قضايا التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إنه في الـ 10 من يونيو، اجتمع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف مع السفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان. وناقشا بعض القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي".

وكان سوليفان قد صرح في وقت سابق من اليوم لوكالة "تاس" بأنه لا يُرجح أن تكون هناك علاقات مثمرة بين موسكو وواشنطن في الوقت الراهن. وأشار الدبلوماسي الأمريكي، عندما سُئل عما إذا كانت هناك فرصة لتحسن العلاقات بين البلدين عما قريب، إلى أنه يشعر بالتردد إزاء التنبوء بأن العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة لن تكون أكثر إنتاجية في ظل المناخ الحالي.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا.