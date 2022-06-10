وأضاف أوربان - في تصريحات أردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة - أن استمرار الغرب في فرض المزيد من العقوبات على روسيا، وفرض حظر على الغاز الروسي سيؤدي إلى تدمير اقتصاد أوروبا بأكمله، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تغيير استراتيجيته الحالية.



وأكد وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية المجري بيتر سيارتو، في وقت سابق، أن بلاده مهتمة باتحاد أوروبي ناجح وموحد، لكن الاتحاد لا يحتاج لصيغة "الولايات المتحدة الأوروبية"، وإنما يحتاج إلى دول أعضاء أقوياء.