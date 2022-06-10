رئيس مدينة الأقصر يقود جولة لمتابعة خطة رصف وتطوير الطرق.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، جولة لتنفيذ خطة رصف وتطوير عدد من الطرق بالمدينة والتي تستهدف تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز.

وشملت الجولة متابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحزام الأخضر بالنجع الطويل بمنطقة حي شمال، ووضع الطبقة الإسفلتية النهائية وفقًا لمعايير الجودة ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، وكذلك مراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وكذلك رفع كفاءة الساحة الأمامية لبوابة الدخول والخروج الرئيسية لمعبد الاقصر، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية بإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات، حيث تم التأكيد على الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية القياسية.

وأفادت المهندسة إلهام محمد شيباني القائم بأعمال مديرية الطرق بالمحافظة، أنه جارِ أعمال رصف شارع الحزام الاخضر بدءاً من أسفل كوبرى المطار العلوى وصولاً إلى نهاية شارع الحزام الأخضر بطول 2.5 كم مزدوج، كما تجري أعمال تركيب البلدورات بشارع الحزام الأخضر والتي تشمل تركيب 3000 م بلدورة قابلة للزيادة بحارة واحدة وجاري استكمال الأعمال بالحارة الأخرى، بالإضافة إلى أنه جاري تركيب حوالى 200 بلدورة وسط أمام البوابة الرئيسية لمعبد الأقصر.

وعلى صعيد متصل، قام رئيس مدينة الأقصر، بزيارة ميدانية لمشروع محور شمال الأقصر، حيث تم عقد اجتماع ضم كلا من ، والمهندس كرم ناجي المكتب الفني بالمحافظة، ويوسف محمد علي رئيس حي المطار، ومحمد فوزي نائب رئيس الحي، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، لمتابعة الأعمال الجارية والمعاينة على الطبيعة وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ ذلك المشروع القومي.