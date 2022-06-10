رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل مسئول مجموعة المناخ بجامعة كامبردج الأمريكية

الإسكندرية أسماء علي بدر

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور ستيفن دافيسون، نائب رئيس مجموعة المناخ بجامعة كامبريدج البريطانية ومسئول التعاون الدولى فى شبكة الجامعات COP26، لبحث سبل التعاون بين الجامعتين حول موضوع تغير المناخ وسبل تعزيز العلاقات الأكاديمية والبحثية وأوجه التعاون المشتركة استعدادا لمؤتمر COP27، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المهندس شريف هدارة وزير البترول الأسبق، والدكتور حسن ندير رئيس الجامعة الاسبق، وعمداء ووكلاء كليات الهندسة والعلوم ومعهد الدراسات العليا والبحوث.

أكد الدكتور قنصوة خلال اللقاء أن التغيرات المناخية أصبحت من أهم القضايا التي تؤثر على مسارات التنمية وهو ما استلزم قيام جامعة الإسكندرية بالمشاركة فى هذه القضية المهمة من خلال أساتذتها ومراكزها المتخصصة استعداداً لمؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ COP27، مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء لطرح الرؤى مع الجانب البريطاني حول سبل التعاون الممكنة وتقديم مقترحات وتوصيات الجامعة فى هذا المجال، كما أكد على ضرورة تفعيل التعاون مع مجتمع الصناعة مشيراً إلى أن هناك تعاون بين جامعة الإسكندرية والعديد من الشركاء على المستوى الحكومي والأكاديمى والصناعى فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية لافتاً إلى عزم الجامعة إنشاء مركز تميز للتنمية المستدامة في مجالات مواد البناء والتشييد والبنية التحتية والصناعة.

وتحدث الدكتور دافيسون عن تجربة قطاع الجامعات فى المملكة المتحدة خلال فعاليات قمة المناخ السابقة COP26 والمساهمات المتنوعة التى يمكن أن تقدمها الجامعات لجدول الأعمال المناخى وكيف يمكن العمل معاً عن طريق الشبكات الدولية المختلفة.

وقدم الحضور عرضاً لمشروعات جامعة الإسكندرية فى مجال الاستدامة البيئية استعداداً لمؤتمر المناخ COP27، وتضمنت مشروعات عن انتاج الهيدروجين الأخضر والرمادي، وتصميم وتصنيع المركبات الكهربائية، وانشاء شركة جامعة الإسكندرية لخدمات الطاقة والمياه، وإنشاء مركز تصنيع المكونات الإلكترونية، بالإضافة إلى إعداد الدراسات الخاصة بتنويع مصادر الطاقة ودور مصر كمركز اقليمي للطاقة واسهامات قناة السويس في تقليل الانبعاثات الكربونية على المستوى الدولي.