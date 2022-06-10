حصول فريق الإرادة والتحدى بكفر الشيخ على ميداليات متنوعة بكأس مصر لألعاب القوى.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

حقق أبطال ألعاب القوى بنادي الإرادة والتحدي بمحافظة كفر الشيخ المركز الثالث ببطولة كأس مصر لألعاب القوى البارالمبية والتى أقيمت بالمركز الأولمبي بالمعادى في الفترة من 8 حتى 10 يونيو.

حقق اللاعب طارق حسين الميدالية الفضية في سباق 100 متر عدو، وحقق عماد صبرة الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة، وحصل محمود السقا على الميدالية البرونزية في سباق 100 متر عدو، وحققت اللاعبة صفاء عوض، الميدالية البرونزية في مسابقة القرص، وحصلت اللاعبة صباح محب علي المركز الثالث في مسابقة دفع الجلة، وحصلت اللاعبة سامية مجاهد علي المركز الثالث في سباق 100 متر عدو في اليوم الأول من البطولة.



وحقق اللاعب رضا صالح، الميدالية الذهبية في مسابقة رمي الرمح ، وحصلت سهيلة طه الصعيدي على الميدالية الذهبية في مسابقة دفع الجلة، كما حققت اللاعبة صباح محب، الميدالية الذهبية في مسابقة رمي الرمح، واقتنص اللاعب طارق حسين الميدالية الفضية في سباق 200 متر عدو، وحصلت اللاعبة شيرين محمد على الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة، وسيدة عصام عبدالفتاح الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة.



وهنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الأبطال على تلك النتائج، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الجهاز الفنى فى تدريب الفريق و الوصول إلى هذا المستوى الفنى الرائع.







رمي الجلة



لاعب الارادة والتحدي يحصل على الميدالية الذهبية



لاعبة كفر الشيخ الحاصلة على الميدالية الذهبية



لاعبة كفر الشيخ تحصل على الميدالية الذهبية



مشاركة فريق نادي الارادة والتحدي











