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حبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه عقوبة جريمة اختراق بريد أو موقع إلكترونى

الجمعة، 10 يونيو 2022 04:00 ص
حبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه عقوبة جريمة اختراق بريد أو موقع إلكترونى مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

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حدد القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة اختراق البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ووضع عقوبات مغلظة ضد مرتكبى هذه الجرائم.
 
وفى هذا الصدد نظمت المادة 18 من القانون عقوبة جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ونصت على الآتى:
 
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
 
2- فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
ويهدف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

تقنيه المعلومات

الجريمه الالكترونيه

المواقع

بريد الكترونى

اليوم السابع بلس

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