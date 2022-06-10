جمعية الصحفيين العمانية تشيد بالتعاون الكبير بين الاتحاد والنقابات الصحفية العالمية

إيمان حنا

ثمن مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية جهود كافة المشاركين في أعمال المؤتمر العام للاتحاد الدولي للصحفيين والذي استضافته مسقط مؤخرا، بمشاركة أكثر من 350 قياديا نقابيا، و70 صحفيا من 120 دولة من مختلف قارات العالم، وفق بيان صحفى.

وثمن مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية الثقة التي أولتها الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للصحفيين واختيار سلطنة عمان لاحتضان هذا الحدث الإعلامي الكبير، مشيدة بجهود القائمين على الاتحاد الدولي للصحفيين في تنظيم هذا التظاهرة الإعلامية على أرض سلطنة عمان مما كان له الأثر الكبير في إنجاح فعاليات المؤتمر، وأكد مجلس جمعية الصحفيين العمانية على نجاح أعمال المؤتمر والذي شهد تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي سارت بحسب ما خطط لها من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين.

وأشاد المجلس بالتعاون الذي أبدته النقابات والاتحادات الصحفية حول العالم وحرصها على المشاركة والتواجد في فعاليات المؤتمر، وهو ما حظي بإشادة واهتمام الجميع من داخل سلطنة عمان وخارجها، وأكد عليه كل من دومنيك برادالي رئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين التي انتخبت في هذا المؤتمر وزوليانا لينيز نائبة الرئيس وانطوني بيلانجر الأمين العام للاتحاد، خلال كلماتهم في افتتاح وختام المؤتمر، حيث وصفت فيه الرئيسة دومنيك اجتماعات هذا المؤتمر بالتاريخي من حيث عدد المشاركين والدول المشاركة فيه.



جانب من الحضور

وأشاد المشاركون بما وجدوه من حسن الضيافة والتنظيم والإعداد مشيدين بالنهضة التنموية لسلطنة عمان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتاريخية.

وأشاد مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية بدعم مؤسسات الدولة المختلفة الحكومية والخاصة في رعاية ومساندة الجمعية في احتضان أعمال هذا المؤتمر، والذي كان له الدور المهم في حسن التنظيم والإعداد الجيد لأعماله، وما صاحب ذلك من اجتماعات ولقاءات بين الاتحادات القارية المشاركة والنقابات الوطنية.

وبارك المجلس جهود كافة أعضاء الجمعية والممثلين في اللجان وفرق العمل المصاحبة وطلبة وطالبات الجامعات والكليات والمتطوعين الذين أسهموا بدور فاعل لإنجاح هذه التظاهرة التاريخية