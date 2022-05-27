سلطنة عمان: افتتاح المؤتمر الـ31 للاتحاد الدولى للصحفيين الاثنين المقبل

إيمان حنا

تستضيف سلطنة عمان ممثلة فى جمعية الصحفيين العمانية المؤتمر العالمي الـ31 للاتحاد الدولي للصحفيين "الكونجرس" الاثنين المقبل.

وأوضحت الجمعية، أن نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان أسعد بن طارق ال سعيد، سيرعى حفل افتتاح المؤتمر الدولي للاتحاد الدولي للصحافيين "الكونجرس" الحادي والثلاثين يوم الاثنين فى مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط ويستمر 4 أيام.

واشارت الجمعية، في بيان لها، إلى أن "المؤتمر يحظى باهتمام محلي وإقليمي ودولي كونه أبرز حدث صحاي واإلامي تشهده منطقة الشرق الأوسط ويشارك في أعماله نحو 350 صحفيا يمثلون اتحادات ونقابات وجمعيات اكثر من 100 دولة من مختلف قارات العالم، إضافة إلى مشاركة أكثر من 50 صحفيا وإعلاميا يمثلون صحفا وإذاعات ومحطات تلفزيونية وصحفا إلكترونية من مختلف دول العالم.



ويتضمن برنامج حفل الافتتاح كلمة لرئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية الدكتور محمد بن مبارك العريمي، وكلمة لرئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للصحافيين يونس مجاهد، وعرض فيلم وثائقي عن الصحافة في سلطنة عمان.



كما يتم خلال حفل الافتتاح الاعلان عن جائزة سلطنة عمان لافضل صورة صحافية في العالم، وتكريم 5 من عائلات صحافيين فقدوا خلال اداء عملهم الصحافي.

ويتم خلال اجتماعات الاتحاد الدولي للصحافيين في مسقط ايضا عقد الاجتماع التأسيسي، وانتخاب هيئة الرئاسة واللجان العامة، وعقد الجلسة العامة لمناقشة تقرير الامين العام "رسائل التضامن" والاجتماعات القارية والاجتماعات الموازية للجان المؤتمر العام حول القرارات المالية والقوانين وتقرير الامين العام، وتقرير امين صندوق الفخري، وانتخاب المرشحين الاداريين، اضافة الى مناقشة الاقتراحات القانونية والاقتراحات العادية.



وقال رئيس مجلس ادارة جمعية الصحافيين العمانية الدكتور محمد بن مبارك العريمي: "ان مؤتمر الكونجرس يهدف الى التعريف بالعمل الاعلامي بسلطنة عمان والتعاون بين مختلف المؤسسات الاعلامية، اضافة الى تعريف الصحفي والاعلامي العماني بجميع جزئيات هذه المنظمة الكبيرة التي تضم اكثر من 600 الف و500 صحفي حول العالم".



واضاف: "ان اعمال المؤتمر ستتضمن جلسات حوارية تضم العديد من الصحفيين من مختلف دول العالم يتم خلالها طرح تجاربهم في العمل الاعلامي لتعود بالفائدة على المشاركين سواء الصحافيين من داخل سلطنة عمان او خارجها، اضافة الى محاضرة عن السياسة الخارجية لسلطنة عمان ومحاضرة عن رؤية "عمان 2040" والجانب الاقتصادي والترويجي وعرض فيلم ترويجي يهدف الى التعريف بالمقومات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للسلطنة".



وعن التعاون بين جمعية الصحفيين العمانية والمؤتمر العام ممثلا في الامانة العامة في بروكسل أوضح الدكتور العريمي انه "تم تشكيل لجان مشتركة تعمل باستمرار لانجاح هذا المؤتمر اضافة الى التسهيلات التي من شأنها ان تسهم في انجاح هذا المؤتمر من خلال الاجتماعات الاولية".



واكد "ان جمعية الصحافيين العمانية وبالتعاون مع الامانة العامة في الاتحاد الدولي للصحفيين تعملان على اشهار الاتحاد الاسيوي للصحافيين الذي سوف تكون انطلاقته من مسقط.



واشار الى ان "الاتحاد الدولي يقدم خدمات للصحافيين في مختلف دول العالم حيث توجد لجان خاصة بالمرأة الصحافية ولجان خاصة بالحريات ولجان خاصة بالدعوات وهناك بطاقة تصدر من قبل الاتحاد تحوي الكثير من الميزات التي تساعد الصحافي سواء في عمان او خارجها والاستفادة منها".

وذكرت الجمعية "ان سلطنة عمان تعد ثاني دولة عربية بعد تونس واول دولة في غرب القارة الاسيوية تستضيف هذه الاجتماعات التي انطلقت بدايتها من بروكسل في عام 1952 وهي اكبر منظمة عالمية للصحافيين تضم في عضويتها اكثر من 600 الف اعلامي من 178 نقابة وجمعية من 148 دولة حول العالم".