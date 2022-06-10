جمال الطبيعة لا يقاوم.. شاهد لحظات غروب الشمس على شاطئ العريش

شمال سيناء - محمد حسين

وثق تلفزيون اليوم السابع من على شاطئ مدينة العريش على ساحل شمال سيناء، مشاهد للحظات غروب الشمس خلف مياه البحر.



وهذه اللحظات يحرص كافة المستمتعين بالصيف على شاطئ العريش على توثيقها، لما تجمعه من مشاهد تبين سحر مكونات الطبيعة من مياه البحر بزرقتها وهدوئها الصامت، والرمال الناعمة النظيفة، وخلو الشاطئ فى مناطقه الغربية من التزاحم ونظافته.



ويعد شاطئ مدينة العريش من أهم شواطئ محافظة شمال سيناء الطبيعية، وواجهتها السياحية والمتنفس للأهالى والخروج لحضن الطبيعة وخصوصا خلال فترة الصيف ويختار الجميع من رواد الشاطئ لحظات ما بعد العصر حتى مغيب الشمس للتواجد على طول الشاطئ والاستمتاع بمياه البحر.



ويتكون شاطئ العريش من مناطق أكثرها زحاما الموازية لوسط المدينة وهى غرناطة والخلفاء الراشدين والأيوبى، وشاطئ منطقة أبوصقل والمساعيد والريسة، وأقلها هدوءًا مناطق شاطئ ظلال النخيل.



وشهد الشاطئ قبل أيام انطلاق حملة ينفذها مجلس المدينة استهدفت إزاحة الرمال من على مسار الكورنيش، إضافة لإصلاح المرافق العامة والإنارة.



كما شهد الشاطئ تنفيذ شاب من أبناء محافظة شمال سيناء مبادرة لتوفير 25 منقذا بحريا على شاطئ مدينة العريش بشمال سيناء لحماية أراوح المصطفاين من رواد الشاطئ.



قال الشاب الدكتور كريم صلاح سلام من أبناء مدينة العريش بشمال سيناء، أنه قرر وبمجهود شخصي توفير المنقذين على الشاطئ وأن يتم توزيعهم على طول الشاطئ وأشهر مناطق تزاحم الأهالى من منطقة أبوصقل شرقا حتى المساعيد غربا.



وأضاف أنه روعى أن يكون للمنقذين زى موحد ويعملون من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 مساء كل يوم جمعة، حيث يعتبر هذا اليوم هو يوم الذروة وخروج الغالبية من الأهالى لقضاء اليوم على البحر.



























































