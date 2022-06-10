جمارك المطار تضبط تهريب أدوية ومستلزمات أسنان وعددا من الهواتف المحمولة

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتي تهريب كمية من الشعر الطبيعي والأدوية البشرية ومستلزمات طب الأسنان وعدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2010 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وكانت المحاولة الأولى فى الإدارة الثانية برئاسة أحمد سيد إبراهيم عافية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عمان علي رحلة الخطوط الأردنية القادمة استوقف عمر سالم ياسين مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب يحمل جنسية عربية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة يوسف حامد مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون إمبولات دوائية.

وقام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 31 إمبولا دوائيا غالى الثمن و42 علبة بها كمية كبيرة من مستلزمات طب الأسنان مخبأة داخل جوارب وأحذية وعلب مكياج وفي جدار حقائب الراكب.

أما المحاولة الثانية فكانت فى الإدارة الرابعة برئاسة أحمد عبد الهادي عبد البصير وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت علي رحلة طيران الشرق الأوسط، استوقفت هبة مصطفي الشبراوي مأمور اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مصطفي مرسي مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود تليفونات داخل حقائب الراكب .

وقام عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف احمد عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 8 هواتف محمولة وكمية من الشعر الطبيعي.

قرر أحمد سيد إبراهيم عافيه وأحمد عبد الهادي عبد البصير مديرى الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 76 و77 لسنة 2022 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.