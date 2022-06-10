جامعة سوهاج: اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة حرارة الطقس

سوهاج محمود مقبول

وجه الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، تعليمات مشددة للإدارات العامة المعنية بعملية الامتحانات النهائية للفصل الدراسى الثانى من العام الجامعي 2021/2022، متمثلة فى الإدارة العامة لشئوًن التعليم والطلاب والإدارة العامة للأمن الجامعى، والإدارة العامة لرعاية الشباب والإدارة العامة للشئون الطبية، والإدارة العامة للعلاقات العامة، والإعلام وإدارة السيارات باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد غدا السبت، لحماية الطلبة والطالبات خلال أدائهم لامتحانات نهاية العام .

وأوضح عبد الخالق أنه كلف عمداء الكليات المختلفة وكلائهم لشئون التعليم والطلاب وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتوفير أقصى درجات الأمن والأمان لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، من أطقم طبية وسيارات إسعاف وإضافة مراوح جديدة، وأجهزة تكييف فى الأماكن المعدة للامتحانات والتوسع فى استخدام القاعات المكيفة في الامتحانات، مع توزيع المياه المثلجة داخل اللجان الامتحانية، مع تكليف إدارة السيارات بالجامعة بالتوسع فى توفير أتوبيسات مكيفة لنقل ابنائنا الطلاب والزملاء من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وأعضاء فريق الجهاز الإداري بين مقرات الامتحانات، وأماكن سكنهم بالمدن الجامعية ومدينة سوهاج، تيسيرا عليهم مع توفير الاطقم الطبية والتمريضية بمقرات اللجان ومعهم الكواشف الحرارية للاطمئنان على الطلاب واعضاء لجان المراقبات والملاحظات مع رفع الطوارئ بالمستشفى الجامعى، لاستقبال أي حالات تتأثر بالحرارة.