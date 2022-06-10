تموين المنوفية تحرر 131 محضرا للمخالفين لردع جشع التجار

المنوفية -محمد فتحى

أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه قد تم تحرير 131مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة .



وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن ، ومحاضر ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين ، عدم إعلان ومزاولة النشاط بدون ترخيص ،ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميا .



















