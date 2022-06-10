تقرير منظومة شكاوى الحكومية الموحدة يؤكد إنجاز وسرعة حسم الشكاوى بجامعة طنطا

الغربيــــة عادل ضرة

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على تحقيق سرعة الاستجابة وحسم شكاوى المواطنين وخاصة التى تتعلق منها بشكاوى القطاع الصحى وطلبات الرعاية الطبية.

موضحًا أن إشادة تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء اليوم بتحقيق الجامعة لمعدلات مرتفعة فى إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها يأتى تتويجا للجهود المبذولة فى الاستجابة للشكاوى والتعامل الفورى مع استغاثات المواطنيين.

حيث استجابت المستشفيات الجامعية بطنطا لعدد من الحالات التى تلقتها والتى تحتاج الى تدخل جراحى سريع من بينها إجراء جراحة كبرى لاستئصال ورم بالحنجرة لمريض وإجراء عدد من عمليات تركيب جهاز منظم القلب وتركيب دعامات وإجراء عدد من عمليات الرمد وجراحات تصليح عيوب خلقيه للأطفال، فضلًا عن توفير حضانات وأسره عناية مركزة وأكياس الدم بالاضافة إلى توفير أدوية بطلب من هيئه الشراء الموحد وعمل لجان ثلاثية لتيسير واستخراج قرارت العلاج على نفقة الدولة.

أوضح رئيس الجامعة، أنه يتم التعامل بجدية مع كافة الشكاوى والعمل على إيجاد حلول جذرية لها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين وتحقيق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

أشاد الدكتور محمود ذكى، بجهود منظومة الشكاوى الحكومية فى التعامل مع الشكاوى ذات الخطورة، والعمل على سرعة إزالة جميع الشكاوى، لدعم التواصل مع المواطنين والتفاعل مع شكواهم بكل موضوعية والاستجابة لشكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين بمختلف المجالات.