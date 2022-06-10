اليوم السابع
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الجمعة، 10 يونيو 2022 03:08 ص
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تفاصيل إحالة متهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالجمالية للمحاكمة

الجمعة، 10 يونيو 2022 03:00 ص
تفاصيل إحالة متهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالجمالية للمحاكمة كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، متهما بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بدائرة قسم شرطة الجمالية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح.

 

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.

 

نجحت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، في ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومرتكبى جرائم السرقة، وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، واتضح أن (له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة)، وبحوزته ( 4 هواتف محمولة مجهولين المصدر).

 

وبمناقشته عن مصدر الهواتف اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل"، كما أقر بأن الهواتف المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقة من أشخاص حال تواجدهم بدائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموه بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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