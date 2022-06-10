تعرف على طرق الوقاية من حرائق الشقق والسيارات بسبب موجة الحر الشديد

كتب عبد الرحمن سيد

ناشدت الحماية المدنية، بتوخى الحذر وعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية و التكييفات لعدد ساعات متواصلة لمنع اندلاع الحرائق بسبب ارتفاع دراجات الحرارة وكذلك منع حرائق السيارات ووقوع الحوادث المرورية، ولتفادى حصوله يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق

وشددت إدارة الحماية المدنية لمنع حرائق السيارات على إخلاء السيارات المواد الغازية والقداحات والمشروبات الغازية والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام، مع فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط، حذرت من عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل، وتعبئة وقود السيارة فى الفترة المسائية، وعدم السفر بالسيارة فى الفترة الصباحية، مع عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصًا فى السفر.

وأوضحت إدارة الحماية المدنية، على عدم وجود أى نوع من أنواع التسرب بدائرة الوقود "الخزان – المواسير والخراطيم - منظم الوقود" وفحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أى تشققات بها مع إحكام ربط الفواصل، وعدم استخدام الوقود فى تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجف من الوقود، ويمنع القيام بأى أنواع من اللحامات فى أى موضع من دائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات.

وأشارات إدارة الحماية المدنية، بالتأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية للسيارات، وعدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة أو غير المناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة، كما يمنع ترك الأسلاك غير مغطاة حتى لا يحدث أى احتكاك بجسم السيارة، مع عدم ملامسة أسلاك طرفى البطارية لمعدن السيارة، والتحذير من عدم التدخين تحسبا لسقوط أجزاء من السيجارة داخل السيارة أثناء القيادة وعند ملاحظة أى اضطراب فى الدائرة الكهربائية يجب فحصها بمعرفة المتخصصين.

ونوهت إدارة الحماية المدنية عن عدة تحذيرات لمنع حرائق الشقق ومنها التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله، وقطع التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات، مع صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى، ويجب التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

وحذرت إدارة الحماية المدنية من عدم القيام بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز، مع تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد، ويمنع وضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت، كما يجب عدم توصيل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار الكهربى.

لفتت إدارة الحماية المدنية، إلى تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل، مع الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية لعدد ساعات طويل مثل التكييفات التى ينجم عنها الحرائق، وعدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام، مع عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.

وأكدت الحماية المدنية، على الانتباه من العقارب والثعابين فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن البراد، مع الاكثار من شرب الماء والسوائل والحرص على عدم تشغيل سخانات الماء، وعدم وضع إسطوانات الغاز فى الشمس والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا فى أماكن تواجد العائلة وخصوصًا فى أوقات الذروة.

كما نوهت إدارة الحماية المدنية، على البعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصًا خلال الفترة من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 ظهرًا، ووضع علب ماء فى الشبابيك والأحواش والأسوار والمزارع والبلكونات، وذلك لرى عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات، كما تجتب التخزينات للمخالفات فى البلكونات وأسطح المنازل من المواد سريعة الاشتعال مثل التنر أو البنزين أو تخزين الأسطوانات فى الشقق.

كما حذرت إدارة المرور لمنع حوادث الطرق بمراجعة إطارات السيارات بسبب ارتفاع ضغط الهواء، وانفجار الإطارات، مع التأكد من دورة التبريد وتيل الفرامل، لتفادى أثار ارتفاع درجات الحرارة، كما يفضل تجنب القيادة فى الطرق شديدة الازدحام، لتفادى ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة مع تجنب قيادة السيارة فى أوقات الحر القصوى، حيث يفضل الخروج فى الصباح الباكر والتحقق من سلامة مروحة التبريد وزيادة ماء الردياتير وقربة المياه.

ويجب التحقق دائمًا من مياه "الردياتير" وتزويدها دائمًا للحفاظ على معدل برودة موتور السيارة، مع تجنب تزويد مياه "الردياتير" الساخنة بمياه باردة إلا إذا كان الموتور يعمل، حتى لا يؤدى ذلك إلى تلف "وش السلندر"، ويفضل استخدام الطرق المسطحة عن الكبارى والأنفاق، ومع ضرورة ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات بما يتلاءم وفصل الصيف وكذلك مراجعة حركة التبريد، مع التشديد على الحذر الشديد عند فتح غطاء الردياتير أثناء سخونة المحرك حتى لا يندفع الرذاذ الساخن وبخار الماء فى وجه السائق.