اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 يونيو 2022 03:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تطوير مصنع المخلفات الصلبة بالمحلة للعمل بقوة 5 خطوط وقدرة 70 طنا فى الساعة

الجمعة، 10 يونيو 2022 02:42 م
تطوير مصنع المخلفات الصلبة بالمحلة للعمل بقوة 5 خطوط وقدرة 70 طنا فى الساعة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة استطاعت تحقيق إنجاز تاريخي في منظومة القمامة والمخلفات الصلبة، من خلال رفع كافة التراكمات التاريخية الموجودة بمصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحلة الكبرى وإخلائه بالكامل ليصبح جاهزاً لتطويره ورفع كفاءته من خلال الشركة المنفذة للأعمال المدنية، حيث جرى رفع تراكمات تقدر بـ287398 طنا خلال الفترة من /5/20 /2202 حتى6/6/2202.

وأضاف رحمي، أن عملية التطوير تعمل على التوازي، حيث تم توصيل التيار الكهربائي للمحول الجديد بعد رفع قدرته، تمهيداً لبدء التوصيلات الكهربائية الداخلية بالمصنع استعداداً للتشغيل التجريبي وتشغيل الخطوط، كما تم نقل الخردة القديمة من ساحة المصنع وإخلاء كافة الإشغالات الموجودة به.

وأوضح محافظ الغربية، أنه جاري توسعة المصنع من خلال إضافة قطعتي أرض، الأولى لإنشاء نقطة وسيطة ملاصقة للمصنع لتلقى المتولد اليومي من المخلفات مع نقل القمامة من النقطة المؤقتة بالوزارية، والأخرى في الجهة المقابلة، وستسخدم لإنشاء أول مصنع لإنتاج الطاقة من المخلفات.

وأشار إلى أن المصنع عقب عملية التطوير سيعمل بـ3 خطوط تدوير بالإضافة إلى 2 خط غربلة بقدرة تشغيلية 70 طنا/ ساعة، مما يسمح بتلقى كافة المتولد اليومي والمقدر بـ750 طنا/ يوميا.


اخبار عاجلة

محافظة الغربية

محافظ الغربية

المحلة الكبرى

مصنع تدوير القمامة بالمحلة

اخبار المحافظات

تدوير المخلفات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة