تطوير مصنع المخلفات الصلبة بالمحلة للعمل بقوة 5 خطوط وقدرة 70 طنا فى الساعة

الغربية - محمد طارق

صرح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة استطاعت تحقيق إنجاز تاريخي في منظومة القمامة والمخلفات الصلبة، من خلال رفع كافة التراكمات التاريخية الموجودة بمصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحلة الكبرى وإخلائه بالكامل ليصبح جاهزاً لتطويره ورفع كفاءته من خلال الشركة المنفذة للأعمال المدنية، حيث جرى رفع تراكمات تقدر بـ287398 طنا خلال الفترة من /5/20 /2202 حتى6/6/2202.



وأضاف رحمي، أن عملية التطوير تعمل على التوازي، حيث تم توصيل التيار الكهربائي للمحول الجديد بعد رفع قدرته، تمهيداً لبدء التوصيلات الكهربائية الداخلية بالمصنع استعداداً للتشغيل التجريبي وتشغيل الخطوط، كما تم نقل الخردة القديمة من ساحة المصنع وإخلاء كافة الإشغالات الموجودة به.



وأوضح محافظ الغربية، أنه جاري توسعة المصنع من خلال إضافة قطعتي أرض، الأولى لإنشاء نقطة وسيطة ملاصقة للمصنع لتلقى المتولد اليومي من المخلفات مع نقل القمامة من النقطة المؤقتة بالوزارية، والأخرى في الجهة المقابلة، وستسخدم لإنشاء أول مصنع لإنتاج الطاقة من المخلفات.



وأشار إلى أن المصنع عقب عملية التطوير سيعمل بـ3 خطوط تدوير بالإضافة إلى 2 خط غربلة بقدرة تشغيلية 70 طنا/ ساعة، مما يسمح بتلقى كافة المتولد اليومي والمقدر بـ750 طنا/ يوميا.