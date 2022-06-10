تحقيقات الكونجرس: إيفانكا ترامب قبلت هزيمة والدها فى انتخابات 2020

فاطمة شوقى

عرضت لجنة تحقيقات اقتحام الكونجرس بمجلس النواب الأمريكى مقطع فيديو، ظهرت فيه إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس السابق دونالد ترامب وكبيرة مستشاريه وهى تعلق على قول وزير العدل فى هذا الوقت ويليام بار، وهو يقول إن انتخابات 2020 لم يتم سرقتها.



وسأل المحققون إيفانكا عن رد فعلها على تصريح بار، وقالت إنه أثر على منظورها، مشيرة إلى أنها تحترم بار لذلك قبلت ما قاله.



وكانت أول مرة تقدم فيها اللجنة أى شهادة من إيفانكا ترامب، على الرغم من أن المزيد متوقع.



وستعقد اللجنة ست جلسات، حيث تنوى أن تسرد تفاصيل ما وصفته الإذاعة الوطنية الأمريكية بمؤامرة من قبل ترامب لإلغاء نتيجة الانتخابات، والتى أدت فى النهاية إلى تمرد عنيف كان هدفه منع الكونجرس من التصديق على نتائج انتخابات 2020.



أدلت كارولين إدواردز الضابطة فى شرطة الكابيتول الأمريكى، والتى تعرضت لإصابات خطيرة فى اقتحام الكونجرس فى السادس من يناير 2021، بشهادتها فى أولى الجلسات العلنية لتحقيقات لجنة مجلس النواب، والتى تم بثها فى الساعات الأولى من صباح اليوم.



وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن إدواردز وصفت للمشرعين ما لا تجد كلمات لوصفه سوى بمسرح الحرب الذى واجهته هى وزملاؤها عندما هاجمهم مثيرو الشغب فى هذا اليوم. وقالت إدواردز "إنه كان شيئا أشبه بما أراه فى الأفلام، لم أصدق عيني".



كان هناك ضباط على الأرض ينزفون، وانزلقت فى دماء الناس، لقد كانت مذبحة، وفقا لوصفها.