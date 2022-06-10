اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 يونيو 2022 01:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تحقيقات الكونجرس: إيفانكا ترامب قبلت هزيمة والدها فى انتخابات 2020

الجمعة، 10 يونيو 2022 12:58 م
تحقيقات الكونجرس: إيفانكا ترامب قبلت هزيمة والدها فى انتخابات 2020 إيفانكا
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عرضت لجنة تحقيقات اقتحام الكونجرس بمجلس النواب الأمريكى مقطع فيديو، ظهرت فيه إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس السابق دونالد ترامب وكبيرة مستشاريه وهى تعلق على قول وزير العدل فى هذا الوقت ويليام بار، وهو يقول إن انتخابات 2020 لم يتم سرقتها.

وسأل المحققون إيفانكا عن رد فعلها على تصريح بار، وقالت إنه أثر على منظورها، مشيرة إلى أنها تحترم بار لذلك قبلت ما قاله.

وكانت أول مرة تقدم فيها اللجنة أى شهادة من إيفانكا ترامب، على الرغم من أن المزيد متوقع.

وستعقد اللجنة ست جلسات، حيث تنوى أن تسرد تفاصيل ما وصفته الإذاعة الوطنية الأمريكية بمؤامرة من قبل ترامب لإلغاء نتيجة الانتخابات، والتى أدت فى النهاية إلى تمرد عنيف كان هدفه منع الكونجرس من التصديق على نتائج انتخابات 2020.

أدلت كارولين إدواردز الضابطة فى شرطة الكابيتول الأمريكى، والتى تعرضت لإصابات خطيرة فى اقتحام الكونجرس فى السادس من يناير 2021، بشهادتها فى أولى الجلسات العلنية لتحقيقات لجنة مجلس النواب، والتى تم بثها فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن إدواردز وصفت للمشرعين ما لا تجد كلمات لوصفه سوى بمسرح الحرب الذى واجهته هى وزملاؤها عندما هاجمهم مثيرو الشغب فى هذا اليوم. وقالت إدواردز "إنه كان شيئا أشبه بما أراه فى الأفلام، لم أصدق عيني".

كان هناك ضباط على الأرض ينزفون، وانزلقت فى دماء الناس، لقد كانت مذبحة، وفقا لوصفها.

ايفانكا ترامب

ابنة ترامب

تحقيقات الكونجرس

اقتحام الكونجرس

إيفانكا

امريكا

الولايات المتحدة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة