تحرير 2788 مخالفة لسيارات لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكن رجال المرور من تحرير (1786) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع (63) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وتحرير (2788) مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (14158) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2677) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(130) مخالفة السير بدون تراخيص، و(7) مخالفات دراجات نارية، و(7) مخالفات موقف عشوائى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.