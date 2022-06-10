تجديد و تطوير 3 ملاعب بمراكز شباب جنوب سيناء

جنوب سيناء - محمد حسين

أنهت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إحلال وتجديد 3 ملاعب رياضية بمراكز العصله بدهب وملعب مركز شباب دهب بدهب وتجديد ملعب الساحل بالطور .

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء ، انه تسليم الملاعب بلجنة هندسية مشكلة من وزارة الشباب والرياضة والمهندس الاستشارى والمسؤولين بمركز الشباب فى إطار الخطة الإنشائية لتطوير ملاعب مراكز الشباب "الإحلال والتجديد".

وأوضح محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن خطة إنشاء وتطوير ملاعب مراكز الشباب تعد قيمة مضافة للرياضة بجنوب سيناء وخطوة جديدة تحققها المحافظة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتحسين حياة المواطن بتوفير ملاعب بكافة مدن وقرى المحافظة ضمن خطة إنشائية موسعة بإنشاء وتطوير مراكز الشباب.