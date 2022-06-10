بوتين: يجب أن تتحمل أمريكا وحلفاؤها النفقات الرئيسية لإعادة إعمار أفغانستان

أ ش أ

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها تحمل الالتزامات والنفقات الرئيسية لإعادة إعمار أفغانستان بعد الصراع.

وقال بوتين - في أعقاب اجتماعه مع نظيره التركماني سيردار بيردي محمدوف - : "وفقًا لقناعاتنا الراسخة، فإن الالتزامات الرئيسية لإعادة إعمار أفغانستان، وعلى رأسها المالية، يجب أن تتحملها الولايات المتحدة وحلفاؤها، الذين وضع وجودهم لمدة عشرين عامًا هذا البلد في وضع حرج"..بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وشدد الرئيس الروسي، على استعداد بلاده لمواصلة العمل المشترك مع تركمانستان والشركاء الآخرين، في إطار "صيغة موسكو" للمشاورات بشأن إعادة إعمار أفغانستان بعد الحرب.

وأضاف: "خلال تبادل وجهات النظر حول الوضع في أفغانستان، أشار الجانبان إلى أهمية ضمان الاستقرار والأمن في هذا البلد، وحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الحادة وتحييد التهديدات المنبثقة من الأراضي الأفغانية".

يُشار إلى أن الكرملين أعلن في وقت سابق من اليوم أن بوتين ومحمدوف وقعا إعلانًا بشأن تعميق الشراكة بين البلدين. وتعد هذه الزيارة إلى روسيا هي أول زيارة رسمية للرئيس بردي محمدوف إلى الخارج منذ توليه منصبه.