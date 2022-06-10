بابا الفاتيكان ورئيسة المفوضية الأوروبية: التزام مشترك بإنهاء الحرب الأوكرانية

فاطمة شوقى

أكد بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الالتزام المشترك من جانب الكرسي الرسولي والمحافل الأوروبية بإنهاء الحرب الأوكرانية.

ووفقا لهيئة إعلام الكرسي الرسولي، فقد "استقبل البابا في القصر الرسولي بالفاتيكان، اليوم الجمعة، رئيسة المفوضية فون دير لاين " والتي التقت لاحقًا وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، يرافقه أمين سر العلاقات الفاتيكانية مع الدول، المونسنيور پاول ريتشارد جالاجر".

وقال بيان فاتيكاني، إنه "خلال المحادثات الودية في أمانة سرّ الدولة، تم التركيز على العلاقات الثنائية الجيدة والالتزام المشترك للعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا، مع إيلاء اهتمام خاص للجوانب الإنسانية والعواقب على الأمن الغذائي للصراع الذي طال أمده".

وأشارت مذكرة الكرسي الرسولي إلى أن "في بقية المحادثة، نوقشت استنتاجات المؤتمر بشأن مستقبل أوروبا والعواقب على الهياكل المستقبلية للاتحاد”. واختتمت بالقول إنه "خلال المحادثات، دار الحديث أيضا عن المناخ وأساليب العمارة المستدامة".