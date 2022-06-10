انهيار شرفة عقار قديم بحى الجمرك فى الإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية - جاكلين منير

تلقت غرفة عمليات حى الجمرك بالإسكندرية، بلاغا ب سقوط شرفة عقار بشارع جلال رمضان، دون إصابات، وتوجهت لجنة من حى الجمرك للمعاينة واتخاذ اللازم.

كان حى الجمرك بالإسكندرية شهد انهيار سقف عقار أمام مسجد المنايا، مما أدى إلى إصابة شخص.

وتلقى حى الجمرك بلاغا بانهيار سقف عقار وانتقل إلى موقع العقار الدفاع المدني وضباط قسم اللبان، ولجنة من الحى.

فيما شهد حى وسط الإسكندرية، سقوط أجزاء بالعقار رقم 9 شارع هيرودوت من شارع بورسعيد، حيث سقطت أجزاء بلكونة من السادس والدور الأول علوي والعقار مكون من أرضى و8 أدوار.

وأكد حى وسط، أن العقار له 4 محاضر إخلاء قديمة ولم تنفذ والتوجه للقسم لعمل إخلاء، حيث تم الانتقال للعقار والمعاينة فورا وفقا لتكليفات عزة سعد رئيس الحى.