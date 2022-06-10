اليوم السابع
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انطلاق امتحانات نهاية العام بآثار القاهرة وتعليمات هامة من الكلية غدا

الجمعة، 10 يونيو 2022 10:45 ص
انطلاق امتحانات نهاية العام بآثار القاهرة وتعليمات هامة من الكلية غدا امتحانات الجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تنطلق غدا السبت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2022 بكلية الآثار بجامعة القاهرة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والحفاظ على التباعد الاجتماعى. 
 
ووجه الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة عدد من التعليمات الهامة لطلاب الكلية حيث يجب  مراعاة التعليمات التالية
 
1 - جميع الامتحانات بنظام البابل شيت والتصحيح الإكترونى: 
 
2 - لابد من الوصول إلي الكلية قبل بداية موعد الامتحانات طبقا للجداول المعلنة بوقت كافي، حيث لن يسمح بدخول اللجان بعد بدء الامتحانات
 
3 - التأكد من الامتحان وورقة الأسئلة وورقة البابل شيت.
 
4 -التأكد من الاسم وقراءة الأسئلة جيدا قبل الإجابة 
 
5 - الدخول بالكمامة وشهادة التطعيم جرعتين علي الاقل
 
6 - يرجي اصطحاب ادوات الامتحانات خصوصا القلم الرصاص المناسب والممحاة والبراية وغيرها 
عدم الدخول الي اللجان بالموبايل حتي ولو مغلق
 
7 - عدم اصطحاب أي مادة علمية أو متعلقات خاصة بالمقرر
8 - عدم الحديث داخل اللجنةأو الإخلال بنظام اللجنة وهدؤها والالتزام التام بالتعليمات ومراعاة الهدوء والنظام
 
9 - عدم التزاحم أو الوقوف أمام اللجان قبل أو بعد الامتحان وانما الانصراف مباشرة بمجرد الخروج من المبني
 
10 مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد والالتزام بالمقعد الموجود عليه الاسم ورقم الجلوس.
 

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