آداب القاهرة: تصحيح الامتحانات أولا بأول والنتائج بعد أسبوعين من آخر اختبار

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب بجامعة القاهرة انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2021 /2022 على مستوى الفرق الدراسية بالكلية وبرامج الساعات المعتمدة والدراسات العليا، وسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور خالد أبو الليل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تصحيح المواد التى أداها الطلاب يتم بشكل يومى أولا بأول بمجرد الانتهاء من الامتحانات، حيث تعمل الكنترولات بشكل دورى فى أعمال التصحيح والمراجعة والرصد.