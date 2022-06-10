النيابة تطلب التحريات والتقرير الطبى فى واقعة سقوط ربة منزل من شرفة منزلها بالشيخ زايد

كتب أحمد الجعفرى

استعلمت النيابة العامة بالشيخ زايد عن الحالة الصحية لربة منزل سقطت من شرفة منزلها بالشيخ زايد، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات إصابتها.

ويجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات في واقعة سقوط ربة منزل من نافذو مسكنها بمدينة الشيخ زايد، مما أسفر عن إصابتها بكسور وجروح، لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل ربة منزل إلى المستشفى مصابة بكسور وجروح نتيجة سقوطها من مكان مرتفع في الشيخ زايد، بإجراء التحريات تبين أن المصابة سقطت من نافذة مسكنها، مما أسفر عن إصابتها، وحالتها الصحية مستقرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.