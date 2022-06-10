النيابة تصرح بدفن جثة طفل غرق بمياه ترعة فى منطقة الصف بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقًا فى ترعة بالصف، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تعرض طفل للغرق خلال السباحة بإحدى الترع في الصف، وتم انتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق طفل بإحدى الترع في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم تحديد هوية الطفل، وتبين إقامته بقرية في الصف.

تم العثور على جثة الطفل بعد عمليات بحث، وانتشالها، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وبسؤال أفراد أسرته لم يشتبهوا في وفاته جنائيا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.