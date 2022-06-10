الكنيسة ترفع الصلوات لطلاب الثانوية العامة غدا السبت

كتب: محمد الأحمدى

ناشدت كاتدرائية رئيس الملائكة الملاك ميخائيل بأسيوط طلاب وطالبات الثانوية العامة بالتواجد غدا السبت الساعة 7:30 صباحاً بالكاتدرائية.

وأوضحت الكاتدرائية فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك " الأحباء شباب و شابات الثانوية العامة بإيبارشية أسيوط.. يرفع الصلاة من أجلكم سيدنا الأنبا يوأنس بالقداس الإلهي غدا صباحا يوم السبت 11 يونيو 7:30 صباحا بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل ... تعالوا مُبكرين لنوال البركة ".



كاتدرائية رئيس الملائكة

وفى سياق متصل، تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد العنصرة الأحد المقبل، والذى يوافق 5 بؤونة 1738 فى التقويم القبطى، وذلك بعد عيد القيامة بخمسين يومًا، حيث يقصد به حلول الروح القدس على تلاميذ المسيح بعد صعود السيد المسيح بعشرة أيام بحسب ما جاء فى رواية سفر أعمال الرسل.

ويطلق على هذا العيد عيد الخمسين أو أحد العنصرة أو أسبوع العنصرة لاسيما فى إنجلترا، حيث يكون يوم الاثنين التالى إجازة، ويُسمى عيد الخمسين بهذا الاسم لأنه يتم الاحتفال به بعد أحد عيد القيامة بسبعة أسابيع (أى خمسين يومًا)، كما يقع عيد الخمسين فى اليوم العاشر من عيد الصعود.