الكشف على 1102 مواطن فى قافلة طبية مجانية بدشنا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

أوضح محافظ قنا، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 1102 مواطن فى 6 تخصصات طبية بواقع "355 حالة طب أطفال، 295 حالة أمراض باطنة، 290 حالة طب جراحة العيون، 75 حالة جراحة عامة، 59 حالة أمراض نساء وتوليد، 28 حالة تنظيم الأسرة"، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 39 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

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وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعيه، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، حضرهما 200 مواطن وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.