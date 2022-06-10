القمر الأحدب قرب "السماك الأعزل" اليوم فى ظاهر مشاهدة بالعين المجردة

كتب محمود راغب

يرصد بسماء مصر والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الجمعة 10 يونيو 2022 وبداية الليل وجود القمر الأحدب المتزايد ظاهرياً بالقرب من نجم السماك الأعزل في قبة السماء في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى ما يعني بأنه احد المع نجوم السماء، وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما البعض ولكن يظهر لنا كنجم واحد بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما، ولو كان السماك الأعزل على نفس المسافة التي تفصلنا عن الشمس سيكون بصرياً اكثر إشراقا بحوالي 1.900 مرة من الشمس، ولو وضعنا الشمس في موقع السماك الأعزل على مسافة 262 سنة ضوئية سوف تظهر الشمس 1/1.900 فقط من لمعان السماك الأعزل على تلك المسافة.

خلال ساعات الليل يلاحظ أن القمر والسماك الأعزل يتجهان نحو الغرب عبر السماء والسبب في ذلك نفس السبب الذي يجعل الشمس تتجه نحو الغرب خلال النهار، فذلك يعود إلى دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق.

لكن إذا راقبت القمر من ليلة إلى الليلة التالية يمكن وبسهولة ملاحظة حركته الحقيقية في مداره حول الأرض، فعلى سبيل المثال مساء اليوم التالي السبت سيلاحظ أن القمر تحرك نحو الشرق مبتعدا عن نجم السماك الأعزل.

كالمعتاد فإن القمر يكمل دائرة كاملة أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج في حوالى أربعة أسابيع وسوف يعود ويلتقي نجم السماك الأعزل مرة أخرى في مطلع الشهر المقبل.