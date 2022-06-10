القبض على متهم بالنصب على المواطنين بزعم توفير تأشيرات حج وعمرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ لقيامه بإدارة حساب عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للترويج عن توفير تأشيرات "الحج والعمرة" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المستحدثة عبر المواقع الإلكترونية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة كفر الشيخ) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشاء وإدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلاله بالترويج عن توفير تأشيرات (الحج والعمرة) مقابل مبالغ مالية ، حيث بلغت الوقائع المرتكبة من خلال ذلك الإسلوب (6) وقائع بإجمالى مبالغ مالية بلغت (أكثر من 400 ألف جنيه).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن كفرالشيخ ، تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على (2 هاتف محمول) وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على إدارته الحساب المشار إليه وكذا عدد (10) صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه تلك الوقائع بقصد النصب على ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .