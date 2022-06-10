اليوم السابع
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السيطرة على حريق نشب بشونة كتان فى الغربية

الجمعة، 10 يونيو 2022 05:09 م
السيطرة على حريق نشب بشونة كتان فى الغربية حريق - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، من السيطرة علي حريق نشب بشونة كتان بقرية شبرا ملس، وذلك دون وقوع خسائر بشرية.
 
تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من الأهالى، بأندلاع حريق هائل فى محصول الكتان داخل قطعة أرض يستخدمها الأهالي في تخزين محصول الكتان، وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية مدعومة بسيارات إطفاء إلى محل البلاغ،  وتم السيطرة على ألسنة النيران، قبل انتقالها إلى المنازل المجاورة، دون وقوع إصابات، كما جري الدفع بالوادر لفصل المحصول ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

 


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