اليوم السابع
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الزراعة: رفع كفاءة 218 مركز تجميع ألبان.. و80% من الثروة الحيوانية بيد صغار المربين

الجمعة، 10 يونيو 2022 07:46 م
الزراعة: رفع كفاءة 218 مركز تجميع ألبان.. و80% من الثروة الحيوانية بيد صغار المربين وزراة الزراعة -أرشيفية
أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنّ اهتمام القيادة السياسية بالثروة الداجنة والحيوانية غير مسبوق، إذ تعمل الدولة المصرية على التنمية المستدامة، فالمشروعات القومية التي تتبناها كثيرة مثل المشروع القومي للبتلو وما يترتب عليه من تقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص العمل والحفاظ على ثرواتنا الحيوانية من الإهدار.
 
وأضاف سليمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة CBC: "هناك المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان، إذ ان هناك اهتمام غير مسبوق من الرئيس السيسي بهذه المراكز لكونها المنافذ التسويقية لصغار المربين، ولأول مرة يتم إصدار قرار وزاري لكي تعمل هذه المراكز ضمن المشروعات القومية وتعمل طبقا للمواصفات القياسية العالمية". 
 
وتابع رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: "تم رفع كفاءة 218 مركز تجميع ألبان حتى الآن بقروض ميسرة من البنك الزراعي المصري"، لافتًا إلى أنّ صغار المربين يمتلكون من 60% إلى 80% من جملة ما لدينا من ثروة حيوانية.

الثروة الحيوانية

الداجنة

البنك الزراعي

تجميع الألبان



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