"الدراسة فى اليابان 2022".. معرض بجامعة حلوان

نظمت كلية الصيدلة بجامعة حلوان، بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان معرض "الدراسة فى اليابان 2022"، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وإشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، وعلى هامش المعرض عقدت الندوة التعريفية .

وأشاد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، بالدور الريادى الذى يقوم به قطاع الدراسات العليا فى النهوض بالبحث العلمي، وتوفير المنح التى تعزز القدرات البحثية، والمساهمة فى تحفيز وتمكين مقومات التميز فى البحث العلمى والابتكار والإبداع، حيث أن البحوث المميزة والمنشورة دوليا تسهم فى الارتقاء بالتصنيف الدولى للجامعة، مؤكدا حرص الجامعة على رفع الوعى لأهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقى لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن البرامج المقدمة من دولة اليابان هى فرص عظيمة يجب استغلالها من خلال إقامة تعاون مشترك بين جامعة حلوان والمؤسسات التعليمية اليابانية لتعزيز المهارات الأكاديمية والبحثية بين مصر واليابان. وإن الجامعة تقوم بتوفير كل الدعم لأعضاء هيئة التدريس للحصول على المنح التى من شأنها تعزيز قدراتهم البحثية والأكاديمية، وكذلك للحصول على المشروعات الممولة دولياً والتى تساهم فى رفع كفاءة القدرة المؤسسية لكليات الجامعة.

ورحب الدكتور سامح سرور، عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان بممثلى البرامج الدراسية اليابانية والحضور، وأبرز أهمية المنح الدراسية بدولة اليابان وكونها فرص عظيمة حيث تغطى تكاليف الدراسة والبحث بالجامعات ذات المراكز المتقدمة عالمياً.

كما أكدت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بالضيوف على حرص جامعة حلوان على التعاون مع الجامعات اليابانية وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلاب على التقدم للمنح المقدمة من المؤسسات التعليمية اليابانية وأضافت أن مكتب العلاقات الدولية يقوم أيضاً بتوفير الدعم الفنى للسادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب الراغبين فى التقدم للمنح والمشروعات الدولية الممولة.

وألقى الندوة التعريفية المصاحبة للمعرض كلٍ من الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ممثلا للجمعية اليابانية لترويج العلوم (JSPS)، أيومى كوياما،السكرتير الثالث بسفارة اليابان، الدكتور يوتارو أوكي، المساعد بجامعة كيوشو اليابانية، والدكتور تامر نصر، المدير الاقليمى لجامعة كيوشو بمصر.و الدكتورة خولة بن سعيد مسئول مشروع J-MENA بجامعة كيوشو.

واستهدفت الندوة التعريفية الخاصة بالمعرض أعضاء هيئة التدريس وطلاب مرحلة البكالوريوس، وطلاب مرحلة الدراسات العليا والباحثين، وذلك للتعريف بالبرامج والمنح الممولة من الحكومة والسفارة اليابانية وكذلك الجامعات اليابانية (بكالوريوس- دبلوم- ماجستير- دكتوراه- ابحاث ما بعد الدكتوراه- إشراف مشترك- سيمينارات دولية).

ومن خلال العروض التقديمية تم توضيح أهم الجهات المانحة اليابانية، وكذلك الأنواع المختلفة للمنح التى تقدمها الحكومة والسفارة اليابانية، وذلك لمساعدة الحضور على تحديد نوع المنح المناسبة وكيفية التقدم لهم. ولقد تناولت الندوات أيضاً أهم الإرشادات التى من شأنها تعزيز الفرصة التنافسية للمتقدمين مع الإجابة على كافة أسئلة الحضور فى هذا الشأن.