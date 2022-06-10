الداخلية تضبط 169 قطعة سلاح و193 قضية مخدرات وتنفذ 86 ألف حكم خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (169) قطعة سلاح نارى، و(193) قضية مخدرات، وتنفيذ (86987) حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية أسفرت جهودها عن ضبط (14) قطعة سلاح نارى وأبيض، وضبط (17) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، وتنفيذ (7252) حكما قضائيا متنوعا.