اليوم السابع
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الجمعة، 10 يونيو 2022 09:28 ص
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الحكومة تقرر تنفيذ 6 مناطق صناعية جديدة بمحافظتى سوهاج وقنا

الجمعة، 10 يونيو 2022 09:00 ص
الحكومة تقرر تنفيذ 6 مناطق صناعية جديدة بمحافظتى سوهاج وقنا قطع الأراضى - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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وافق المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، إعادة تخصيص عدد 6 مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج، حيث تم تخصيص عدد 2 منطقة صناعية بمحافظة قنا، وعدد 4 مناطق صناعية بمحافظة سوهاج، وذلك لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

وفى إطار اهتمام الدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة وقرب انتقال أجهزة الدولة إليها، فقد تمت الموافقة على تخصيص مساحة 192 فدانا جنوب طريق العين السخنة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإقامة جامعة عين شمس الأهلية والتوسعات المستقبلية وفقا للظوابط والشروط التى تقررها أجهزة الدولة المعنية .

 


وزاره الإسكان

الحكومه

مشروعات الإسكان

المدن الجديده

محافظات الصعيد



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