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الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 44

الجمعة، 10 يونيو 2022 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 44 حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع وجود نشاط رياح مساء بأغلب الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 23، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28.

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