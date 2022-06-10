افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 6 ملايين و700 ألف جنيه بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الدور الكبير الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.



وأشاد بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .



من جانبه، أعلن الشيخ محمد أبو حطب افتتاح 3 مساجد جديدة مقامة بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بمركزي دمنهور ورشيد بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين و700 ألف جنيه.



والمساجد التى تم افتتاحها هى:



- مسجد زين العابدين شرق المقابر بقرية شرنوب بدمنهور على مساحة 180 مترا وبتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه.



- مسجد النور عزبة الطناني البرنوجي بدمنهور على مساحة 120 مترا وبتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه.



- مسجد عجوة بقرية الجدية برشيد على مساحة 560 مترا وبتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه.



ويذكر أن خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان "الدين والإنسان" وجاء فيها أن رسالة الإسلام رسالة إنسانية سامية جوهرها القيم النبيلة الجامعة فهي دعوة خير وسلام تحمل السعادة للبشرية كلها وقد كرم ديننا الحنيف الإنسان على إطلاق انسانيته بغض النظر عن لونه أو جنسه أو لغته أو عرقه.