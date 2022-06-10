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اعرف اسباب تأجيل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالشرقية

الجمعة، 10 يونيو 2022 10:58 ص
اعرف اسباب تأجيل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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حالة من القلق تعيشها محافظة الشرقية، بسبب قرار  مديرية التربية والتعليم  تأجيل إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، إلى الغد.

وأوضح  محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية لـ " اليوم السابع" ، في تصريحات اسباب قرار تأجيل اعتماد نتيجة الذي كان مقرر له الأمس الخميس، مشيرا إلى أن الكنترول قرر ضرورة  إجراء مراجعة والتدقيق فى رصد الدرجات للتأكد ولضمان أخذ كل طالب حقه، وعملية تستغرق اكثر من 24 ساعة، الأمر الذى فى ضوئه قررنا تأجيل الي الغد.

وأضاف انه عقب الانتهاء من المراجعة النهائية الدرجات ستعرض النتيجة علي المحافظ الدكتور ممدوح غراب لاعتماد النتيجة، وإعلان اسماء العشرة الاوائل، عبر البوابة الالكترونيه للمحافظة ، والصفحة الرسمية للمحافظة علي موقع الفيس بوك .

اوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم ، الانتهاء من اعمال تصحيح اوارق اجابات الشهادة الإعدادية بشكل كامل و قيام الكنترول برصد الدرجات و تجري مراجعتها للمرة الثانية منذ امس  الخميس علي ان يتم الاعتماد فور الانتهاء من ذلك .

و يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا إمتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 136 ألف و 982 طالب وطالبة مقسمين إلى 134 ألف و750 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة و2157 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية للأمل و 11 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين و 9 طلاب بلجنة مستشفي 57357 وذلك أمام 769 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
 


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