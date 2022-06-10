اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 يونيو 2022 04:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

احذر.. 10 آلاف جنيه غرامة لحيازة الموبايل فى لجان الامتحانات

الجمعة، 10 يونيو 2022 03:00 ص
احذر.. 10 آلاف جنيه غرامة لحيازة الموبايل فى لجان الامتحانات امتحانات الثانوية العامة
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص القانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات حتى عام 2022 على غرامة لكل من يستخدم الهواتف المحمولة داخل اللجان، وذلك وفقا لنص المادة 2 من القانون.
 
مادة (2): مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
 
ويأتى القانون فى إطار سياسة الدولة التى تهدف لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب أيضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.

وحسب المادة الأولى، يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

 


الغش

الموبايل

المحمول

الثانوية العامة

اليوم السابع بلس

عقوبة الغش



الموضوعات المتعلقة

تداول أسئلة امتحانات الدبلومات على جروبات الغش بعد بدء الاختبار

الإثنين، 06 يونيو 2022 09:16 ص

تداول أسئلة امتحانات الدبلومات على جروبات الغش بعد بدء الاختبار

الأحد، 05 يونيو 2022 09:20 ص

طلاب الدبلومات الفنية يواصلون أداء الامتحانات.. والتعليم: تحذر من الغش

الأحد، 05 يونيو 2022 09:14 ص

تداول أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية على جروبات الغش.. والتعليم تحقق

السبت، 04 يونيو 2022 09:18 ص

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية.. والتعليم تتحقق

الخميس، 02 يونيو 2022 09:29 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة