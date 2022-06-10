احذر.. 10 آلاف جنيه غرامة لحيازة الموبايل فى لجان الامتحانات

كتب أحمد حمادة

نص القانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات حتى عام 2022 على غرامة لكل من يستخدم الهواتف المحمولة داخل اللجان، وذلك وفقا لنص المادة 2 من القانون.

مادة (2): مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

ويأتى القانون فى إطار سياسة الدولة التى تهدف لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب أيضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال .