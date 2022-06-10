إطلاق برنامج تدريبى لطلاب الوادى الجديد بعنوان اعرف حقوقك الرقمية

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، أنه يجرى التنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية لتنظيم برنامج تدريبى للطلاب (on line)، حول تطبيقات برنامج office 365 تحت عنوان اعرف حقوقك الرقمية، وذلك لتنمية قدرات الطلاب على استخدام التكنولوجيا.

وقال مدير التعليم، أن البرنامج يستهدف الطلاب من الصف الرابع الابتدائي لللصف الثانى الثانوى، بهدف التعرف على تطبيقات Office 365 والإيميل الموحد والدخول على موقع مايكروسوفت، ويجرى تنفيذ البرنامج بالتعاون مع إدارة الداخلة التعليمية وإدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية.



وأضاف مدير التعليم، أن الطالب سيحصل على شهادة تكنولوجية لاجتياز التدريب وعلى الراغبين فى التسجيل للتدريب التسجيل بالرابط التالى

https://forms.office.com/r/QdgAeSRYxN