إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال قمع مسيرة كفر قدوم

وكالات

أصيب 7 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بينهم أطفال خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدا باستمرار اعتداءات الاحتلال المختلفة بحق شعبنا في كافة محافظات الوطن.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم حركة فتح في اقليم قلقيلية مراد شتيوي ان مواجهات اندلعت بعد انطلاق المسيرة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا وابلا كثيفا من الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع مما ادى لوقوع 7 إصابات مختلفة والعشرات بالاختناق الشديد عولجوا جميعهم ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضح شتيوي ان العشرات من جنود الاحتلال هاجموا المواطنين المشاركين في المسيرة واقتحموا عددا من المنازل واتخذوها ثكنة عسكرية، فيما اعتلى الجنود قمة جبل مطل على البلدة ونصبوا كمائن بين حقول الزيتون بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل اية اعتقالات.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية في كل محافظات الوطن، كما شارك فيها عدد من المتضامنين الاجانب من منظمات التضامن الدولي.