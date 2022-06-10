اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 يونيو 2022 06:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال قمع مسيرة كفر قدوم

الجمعة، 10 يونيو 2022 05:21 م
إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال قمع مسيرة كفر قدوم قمع الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 7 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بينهم أطفال خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدا باستمرار اعتداءات الاحتلال المختلفة بحق شعبنا في كافة محافظات الوطن.

 

وأفاد الناطق الإعلامي باسم حركة فتح في اقليم قلقيلية مراد شتيوي ان مواجهات اندلعت بعد انطلاق المسيرة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا وابلا كثيفا من الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع مما ادى لوقوع 7 إصابات مختلفة والعشرات بالاختناق الشديد عولجوا جميعهم ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

 

وأوضح شتيوي ان العشرات من جنود الاحتلال هاجموا المواطنين المشاركين في المسيرة واقتحموا عددا من المنازل واتخذوها ثكنة عسكرية، فيما اعتلى الجنود قمة جبل مطل على البلدة ونصبوا كمائن بين حقول الزيتون بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل اية اعتقالات.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية في كل محافظات الوطن، كما شارك فيها عدد من المتضامنين الاجانب من منظمات التضامن الدولي.

 

 


الاحتلال الإسرائيلي

مسيرة كفر قدوم

كفر قدوم

فلسطين



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة